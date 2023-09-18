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Бывшего политзаключенного и журналиста задержали на границе

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  • 18.09.2023, 13:28
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Бывшего политзаключенного и журналиста задержали на границе
Сергей Гордиевич

Он возвращался из Польши в Беларусь.

Бывшего политзаключенного и журналиста Сергея Гордиевича задержали на границе при возвращении из Польши в Беларусь. Об этом сообщает Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ).

Гордиевича задержали 14 сентября в пункте пропуска «Брест». У него проверили телефон, после чего он был задержан и помещен в ИВС. В БАЖ предполагают, что его могут обвинять по ст. 19.11 КоАП за распространение экстремистских материалов.

Сергей Гордиевич сотрудничал с порталом «Першы рэгіён». В 2021 году он был осужден по трем статьям УК за «оскорбление» Лукашенко, представителей милиции и клевету. Свою вину журналист не признал. Ему назначили наказание в виде 1,5 года лишения свободы. Был признан политзаключенным. Вышел на свободу в конце октября 2022 года.

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