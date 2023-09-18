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Генменеджер «Калгари»: Шарангович умный и надежный хоккеист

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  • 18.09.2023, 13:55
Генменеджер «Калгари»: Шарангович умный и надежный хоккеист
ЕГОР ШАРАНГОВИЧ
фото: twitter.com/NJDevils

Крэйг Конрой поделился мнением о белорусском форварде.

Генеральный менеджер «Калгари» Крэйг Конрой поделился мнением о белорусском форварде Егоре Шаранговиче:

– Он умный и надежный хоккеист, очень хорош в неравных составах.

У него хороший бросок. Он хорошего роста, неплохо катается. Учитывая, что у него будет возможность получить больше игрового времени, чем в «Нью-Джерси» в прошлом сезоне. И находиться на льду с лучшими игроками. Его потенциал высок.

У него, кажется, еще не было опыта регулярной игры в большинстве, но у нас у него будет такой шанс. Посмотрим, что на этот счет думает тренер по игре в большинстве.

Он забил 24 шайбы за год, но в прошлом сезоне у него было меньше игрового времени, – сказал Конрой.

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