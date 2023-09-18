Украинские штурмовики показали бой за освобожденную Клещеевку
- 18.09.2023, 14:15
Видео.
Украинские военные показали, как освобождали село Клещеевка Донецкой области. На видео попал один из боев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД Украины.
«Бой за Клещеевку глазами штурмовиков бригады «Лють» Гвардии наступления», - говорится в сообщении.
На кадрах можно увидеть, как штурмовики уничтожают вражеские танки, ведут уличные перестрелки и находячть места расположения российских окупантов, расположенных в полуразбитых зданиях и домах.
Освобождение Клещеевки Донецкой области
17 сентября ВСУ освободили Клещеевку под Бахмутом. При этом несмотря на контроль Сил обороны над населенным пунктом, россияне пытаются захватить село. Уже в понедельник, 18 сентября, экс-заместитель министра обороны Анна Маляр подтвердила освободжение Клещеевки. По данным Маляр, ВСУ ведут наступательные операции на Бахмутском направлении без применения дополнительных ресурсов и материальных средств.