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Украинские штурмовики показали бой за освобожденную Клещеевку

  • 18.09.2023, 14:15
Украинские штурмовики показали бой за освобожденную Клещеевку

Видео.

Украинские военные показали, как освобождали село Клещеевка Донецкой области. На видео попал один из боев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД Украины.

«Бой за Клещеевку глазами штурмовиков бригады «Лють» Гвардии наступления», - говорится в сообщении.

На кадрах можно увидеть, как штурмовики уничтожают вражеские танки, ведут уличные перестрелки и находячть места расположения российских окупантов, расположенных в полуразбитых зданиях и домах.

Освобождение Клещеевки Донецкой области

17 сентября ВСУ освободили Клещеевку под Бахмутом. При этом несмотря на контроль Сил обороны над населенным пунктом, россияне пытаются захватить село. Уже в понедельник, 18 сентября, экс-заместитель министра обороны Анна Маляр подтвердила освободжение Клещеевки. По данным Маляр, ВСУ ведут наступательные операции на Бахмутском направлении без применения дополнительных ресурсов и материальных средств.

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