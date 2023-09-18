Z-пропагандист рассказал о катастрофических потерях РФ на фронте 2 18.09.2023, 14:29

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Модест Колеро

И «с ужасом ждет новые цифры».

Российские военные пропагандисты признают огромные потери армии РФ в Украине, сообщая о десятках тысяч погибших под одним лишь Бахмутом. Известный российский Z-пропагандист Модест Колеров признал, что ошеломлен числом погибших россиян и с ужасом ожидает официальной информации о том, сколько всего российских военных погибло в ходе вторжения в Украину, пишет «Диалог».

«Любимый «Вагнер», взявший Бахмут, потерял больше 20 000 человек убитыми. Это много. Не будем обсуждать, сколько у нас всего сейчас потерь, это большие цифры - с ужасом ожидаю очередного объявления», - заявил он.

Колеров, который является главным редактором крупного пропагандистского издания в РФ, за распространение пропаганды в ходе вторжения России в Украину находится под персональными санкциями 27 стран ЕС, Великобритании, а также Украины.

Отметим, катастрофические потери российской армии достигли масштабов, при которых на них все активное начинают жаловаться даже подконтрольные Кремлю пропагандисты.

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