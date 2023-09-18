закрыть
18 сентября 2023, понедельник, 15:12
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Z-пропагандист рассказал о катастрофических потерях РФ на фронте

2
  • 18.09.2023, 14:29
  • 7,258
Z-пропагандист рассказал о катастрофических потерях РФ на фронте
Модест Колеро

И «с ужасом ждет новые цифры».

Российские военные пропагандисты признают огромные потери армии РФ в Украине, сообщая о десятках тысяч погибших под одним лишь Бахмутом. Известный российский Z-пропагандист Модест Колеров признал, что ошеломлен числом погибших россиян и с ужасом ожидает официальной информации о том, сколько всего российских военных погибло в ходе вторжения в Украину, пишет «Диалог».

«Любимый «Вагнер», взявший Бахмут, потерял больше 20 000 человек убитыми. Это много. Не будем обсуждать, сколько у нас всего сейчас потерь, это большие цифры - с ужасом ожидаю очередного объявления», - заявил он.

Колеров, который является главным редактором крупного пропагандистского издания в РФ, за распространение пропаганды в ходе вторжения России в Украину находится под персональными санкциями 27 стран ЕС, Великобритании, а также Украины.

Отметим, катастрофические потери российской армии достигли масштабов, при которых на них все активное начинают жаловаться даже подконтрольные Кремлю пропагандисты.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Простые движения
Простые движения Ирина Халип
Долгожданный гость из каратина
Долгожданный гость из каратина Владимир Халип
Настал решающий момент
Настал решающий момент Тимоти Снайдер
Вашингтон предупредил Путина
Вашингтон предупредил Путина Альфред Кох