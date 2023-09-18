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Что сейчас происходит на границе Беларуси и Евросоюза 

  • 18.09.2023, 14:34
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Что сейчас происходит на границе Беларуси и Евросоюза 

Актуальная информация.

Незначительное скопление авто фиксируется на въезд в Евросоюз, говорится в сообщении Госпогранкомитета в понедельник.

Так, по состоянию на 10:00 более 90 единиц легкового транспорта ожидает въезда в ЕС перед литовскими пунктами пропуска «Лаворишкес» («Котловка»), «Мядининкай» («Каменный Лог») и «Райгардас» («Привалка»).

Скопление большегрузов фиксируется перед погранпереходами «Мядининкай» («Каменный Лог»)б «Райгардас» («Привалка») и «Кукурыки» («Козловичи»).

С 17 сентября въезд в Польшу транспортных средств, зарегистрированных на территории Российской Федерации, приостановлен. Ранее аналогичные запреты ввели Литва, Латвия, а также Германия, Финляндия и Эстония.

Напомним, на белорусско-литовской границе действуют четыре из шести автодорожных пунктов пропуска. На белорусско-латвийской – два.

На границе с Польшей насчитывается шесть автомобильных пунктов пропуска, из них четыре не работают. Без ограничений возможно движение пассажирского автотранспорта в пункте пропуска «Тересполь» (сопредельный белорусский – «Брест»), через «Кукурыки» («Козловичи») Польша пропускает только грузовые автомобили, зарегистрированные в странах Евросоюза и Европейской ассоциации свободной торговли.

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