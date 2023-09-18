Анатольич и военные в масках Telegram-канал

18.09.2023, 15:01

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И здесь секретность?

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, как сообщается, посетил некий «полигон, неподалеку от линии соприкосновения» и встретился с военными. Лучше бы, конечно, оценить обстановку в окопах, вернувшись оттуда пацифистом, но уж, как получилось.

Фото РИА «Новости» несут нам суровый образ человека с тяжелым лицом каленого цвета, нагруженного государственными делами. Дмитрий Анатольевич вручает награды, говорит речь ...

Но вот большинство военных стоят перед зампредом Совбеза с закрытыми лицами. Что это? И здесь секретность? Нельзя показать свое лицо одному из высших лиц государства? Если так подходить, то ведь и Медведев тоже должен был надеть маску.

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