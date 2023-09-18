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На одном из направлений ВСУ обезвредили более 300 оккупантов с техникой

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  • 18.09.2023, 15:13
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На одном из направлений ВСУ обезвредили более 300 оккупантов с техникой

Силы обороны Украины удерживают инициативу.

В течение суток на Таврическом направлении украинские защитники уничтожили 135 российских захватчиков и ранили 177, сообщил Объединенный пресс-центр Сил обороны Таврического направления.

Отмечается, что в зоне ответственности ОСУВ «Таврия» на Марьинском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Марьинки Донецкой области.

«Здесь за прошедшие сутки враг совершил 10 неудачных попыток вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций. В то же время на Авдеевском и Шахтерском направлениях Силы обороны удерживают инициативу, давят на врага, проводят штурмовые действия и отвоевывают нашу землю», - говорится в сообщении.

В пресс-центре проинформировали, что подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Таврического направления в течение суток выполнили 1 тыс. 90 огневых задач.  

«Общие потери врага составили 313 человек (безвозвратные - 135, раненые - 177, плен - один). Уничтожена 31 единица военной техники противника. В частности, две ББМ, четыре артиллерийских системы и миномета, одно средство ПВО, один ПТРК, 13 БпЛА, восемь единиц автомобильной техники и две единицы специальной техники. Также уничтожены два склада боеприпасов и один другой важный объект врага», - заявили в пресс-центре.

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