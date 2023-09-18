Работник «Нафтана» облил краской авто с буквой Z 4 18.09.2023, 15:21

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Его будут судить.

В суде города Новополоцка назначена дата суда над 53-летним работником «Нафтана» Ильей Двойриным, который 1 июля облил краской автомобиль с крымскими номерами и буквой «Z». Мужчину обвиняют по ч. 1 ст. 339 Уголовного кодекса («хулиганство»).

Суд состоится в Новополоцке 27 сентября. Процесс будет вести судья Виталий Лапко.

Правозащитникам известно, что Илья Двойрин задерживался осенью 2020 года за участие в «несанкционированном массовом мероприятии».

Поддержите Илью открыткой, либо письмом: СИЗО-2, 210026, г. Витебск, ул. Гагарина, 2. Илья Двойрин.

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