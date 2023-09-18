СМИ: «Вагнеровцы» выполняют функции инструкторов в спецподразделениях МВД и МО Беларуси 3 18.09.2023, 15:33

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Подробности.

На территории Беларуси осталось менее 1000 наемников ЧВК «Вагнер». Из них 200 выполняют функции инструкторов в спецподразделениях МВД и МО Беларуси.

Об этом сообщили в Центре национального сопротивления, ссылаясь на данные подполья. Также там объяснили, что остальные «вагнеровцы» – это те, кого не хотят забирать ни в новые ЧВК, ни в МО РФ.

Напомним, ранее в ЦНС сообщили о создании в Беларуси новой частной военной компании, в которую собираются вербовать бывших наемников ЧВК «Вагнер». Ею будет заниматься непосредственно министерство обороны РФ. Известно, что ответственным за создание новой частной военной компании, по предварительным данным, назначен военный преступник Сергей Суровикин.

В Беларуси в селе Цель Могилевской области продолжается процесс демонтажа лагеря ЧВК «Вагнер». Так, с 23 августа было демонтировано около 60 крупных военных палаток. Пока неизвестно, куда их перенесли. Как отмечается, в 60 крупных военных палатках могло помещаться около тысячи «вагнеровцев».

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