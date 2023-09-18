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Россияне устроили аварию на поле боя: БТР протаранил танк

  • 18.09.2023, 15:40
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Россияне устроили аварию на поле боя: БТР протаранил танк

За действиями вражеских экипажей внимательно наблюдали операторы украинского беспилотника.

Оккупанты устроили на поле боя ДТП, во время которого российский БТР врезался в российский танк.

Как сообщает Цензор.НЕТ, за действиями вражеских экипажей внимательно наблюдали операторы украинского беспилотника.

«На этих кадрах украинский БПЛА Shark снимает остросюжетное кино, сопровождая российский танк, за которым охотятся украинские воины. В результате поврежденный танк останавливается и в него врезается российский БТР», - говорится в комментарии к видеозаписи, опубликованной в соцсетях.

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