Вынесен приговор водителю МАЗа, которого обвинили в гибели 13 человек в ДТП под Смолевичами 11 18.09.2023, 15:42

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Решение вынес Минский областной суд.

Столкновение переполненной маршрутки и груженого самосвала на 9-м км автодороги Р69 (Смолевичи — Шацк) стало самой страшной аварией в истории современной Беларуси. 13 погибших, в их числе двое детей, среди выживших многие получили тяжелые травмы. Обвинения были предъявлены водителю грузовика. Сегодня суд огласил приговор.

Как передает БелТА, водителя МАЗа приговорили к семи годам колонии.

Минский областной суд признал его виновным по ч. 3 ст. 317 УК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) Беларуси и назначил ему семь лет колонии общего режима. Такое наказание запрашивал и прокурор.

Напомним, утром 20 февраля водитель грузового МАЗа филиала автомобильного парка № 20 «Миноблавтотранса» курсировал между карьером «Верасы» и деревней Новосады. Еще до того дня он обнаружил неисправность. Она была связана с «разрушением листа правой рессоры передней подвески». Ехать в таком состоянии было нельзя, но «водитель от поездок не отказывался, а в течение рабочей смены сделал три рейса по перевозке груза».

Около 14.55 он делал четвертый рейс. Самосвал был загружен песком более чем на 20 тонн, что превышает установленную заводом массу перевозимого груза. Машина ехала со скоростью 65−70 км/ч. В итоге во время движения разрушилась правая рессора, и грузовик столкнулся с маршруткой Смолевичи — Минск.

В аварии погибли водитель и 12 пассажиров маршрутки. По уголовному делу потерпевшими признаны 34 человека. «Миноблавтотрансу» и обвиняемому заявлены иски о возмещении морального вреда на 2 миллиона 370 тысяч рублей.

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