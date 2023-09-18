СМИ: Племянница Путина будет «следить» за вернувшимися с войны россиянами 2 18.09.2023, 15:49

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В РФ заметили новый признак мобилизации.

Российские власти набирают тысячи психологов, которые будут следить за призванными на фронт. Курирует процесс племянница Путина, сообщает российское оппозиционное издание «Можем объяснить».

Новая волна мобилизации означает большую ротацию в войсках и возвращение на родину мужчин с боевым опытом (включая мобилизованных год назад). За их психическим состоянием власти решили следить с помощью комплексного скринингового обследования, рассказали изданию двое задействованных в наблюдении психологов. Они передали методичку с пошаговой инструкцией (на фото), подготовленную летом для участников скрининга.

Дедлайн — конец сентября, рассказал один из участников скрининга. Он уточняет: «В некоторых регионах, например, в Бурятии или Иркутской области, все почти готово. В лидерах по подготовке те регионы, из которых призвали на «СВО» больше других. От нескольких коллег из западной части России я слышал, что все должно быть готово до 21 сентября, но так не везде, поэтому нельзя назвать эту дату единым для всех дедлайном».

Проверять вернувшихся с войны начнут в тот момент, когда они сами обратятся в больницу или поликлинику за медицинской помощью (неважно за какой), следует из методички. Для психологов в большинстве регионов уже проведены тренинги. Оборудованы сотни психологических кабинетов. Дополнительно нанято уже почти 1,5 тысячи специалистов, по всей стране осталось набрать около 500.

Курируют проект психиатры из ведущих медицинских НИИ: им. Бехтерева (Петербург) и им. Сербского (Москва). В проекте участвует фонд «Защитники отечества», которым руководит племянница Путина Анна Цивилева. Формально фонд — связующее звено между ветеранами с ПТСР и психологами, но все вовлечённые воспринимают его как «проверяющую контору напрямую от Путина».

«Медаппаратчики воспринимают Цивилеву как «смотрящую». Следить за исследованиями будут очень внимательно. Большинство из тех, кто побывал на СВО, назад не хочет, многие стали гораздо хуже относится лично к Путину», — говорит один из психологов.

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