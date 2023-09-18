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«Здесь выбор таких продуктов огромный, а стоят они вполне адекватных денег»

  • 18.09.2023, 15:58
«Здесь выбор таких продуктов огромный, а стоят они вполне адекватных денег»

Как поменялись вкусы белорусов после эмиграции в Польшу.

Эмиграция часто меняет образ жизни. Но меняет ли она гастрономические пристрастия?

Журналисты издания MOST спросили у белорусов, которые живут в Польше, как изменились их вкусовые привычки с переездом.

Кровянка разочаровала, копчёное сало ушло из рациона, а вот журек понравился

Кирилл живёт в Польше уже полгода. За это время ему так и не удалось найти аналоги некоторых белорусских продуктов:

— В Беларуси я часто ел кровянку, копчёные уши и сало — покупал исключительно у фермеров, потому что у магазинных продуктов вкус не тот. В Польше я несколько раз покупал ту же кровянку, но она меня разочаровала. Так что эти продукты ушли из моего рациона.

Зато в Польше Кирилла приятно удивил выбор паштетов. В Беларуси молодой человек покупные паштеты ел очень редко: вкус казался ему ужасным.

— Паштеты для перекуса беру постоянно. Нравится, что представлено множество вкусов, начиная от мясных и заканчивая овощными. А ещё очень понравились чесночные булочки, которые продаются в Biedronka — покупаю их часто.

А ещё Кирилл полюбил польский журек — традиционный суп на ржаной закваске. Говорит, это сытно и очень вкусно.

Ванильное молоко всегда в холодильнике, а от кофе на вынос отказалась

Наталья, переехав в Польшу, стала чаще покупать продукты растительного происхождения.

— В Беларуси я не могла позволить себе соевое или миндальное молоко, хумус. Во-первых, это прилично стоило, а во-вторых, не в каждом магазине можно было найти. А здесь выбор таких продуктов огромный, а стоят они вполне адекватных денег — теперь в моём холодильнике всегда есть ванильное молоко для кофе и несколько упаковок хумуса.

В Беларуси Наталья часто покупала кофе на вынос:

— Это был мой ритуал: перед работой выпить стакан кофе. Я жила в Минске и недостатка в кофейнях не ощущала, а выбор напитков был очень широким. В Польше кофе на вынос дороже, и вкус не совсем тот, к которому я привыкла. Так что теперь варю его только дома. Зато стала чаще покупать десерты — очень нравятся муссовые пирожные. Покупаю их в кондитерской, которая находится на первом этаже моего дома.

Девушка отмечает, что оливки и маслины в Польше тоже в разы дешевле, так что и они вошли в её рацион.

— Теперь несколько раз в неделю делаю салаты с оливками. В Беларуси такое ела намного реже.

Долго искал скумбрию холодного копчения

За два года жизни в Польше Владимир привык к польским товарам и нашёл аналоги почти всему, что привык покупать в Беларуси.

— В первое время мне очень не хватало чёрного хлеба и скумбрии холодного копчения. Долго искал и пробовал, но найти того, что бы нравилось не удавалось. В итоге беру серый хлеб в Biedronkа — по вкусу ничем не хуже нашего «Нарочанского». А скумбрию нашёл на рынке — остался доволен.

В Польше Владимир стал чаще покупать красную рыбу: она довольно часто продаётся со скидкой.

— Покупаю сразу несколько килограммов: часть засаливаю, а часть обжариваю.

Владимиру очень понравились журек и фляки (густой суп из говяжьего рубца) — молодой человек покупает их в магазинах и готовит дома, а иногда заказывает в кафе.

— Именно в Польше я попробовал самую вкусную в мире картошку фри — случайно зашёл в кафе — и всё, теперь покупаю её исключительно там. А вот чего иногда не хватает, так это «Лидского» кваса: покупал польские напитки, но от кваса там одно лишь название. Да и стоят они дороже, чем у нас.

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