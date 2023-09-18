Украина вместе со странами НАТО готовится разминировать Черное море 18.09.2023, 16:40

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Украинские моряки активно готовятся.

Штаб тактической группы противоминных действий еще в прошлом году прошел курс планирования противоминных операций. А в 2023 у украинских моряков была возможность продемонстрировать усвоенные знания на практике.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

«В прошлом году Штаб тактической группы противоминных действий проходил курс планирования противоминных операций, что помогло подготовить личный состав для слаженного сотрудничества: отрабатывались организация планирования, порядок анализа ситуации при проведении противоминных операций, ознакомление с обязанностями должностных лиц, а также организация работы с документами разработки и отчетными документы. Все это проводилось в соответствии со стандартами НАТО, которые украинское войско стремится усвоить в полном объеме», - говорится в сообщении.

Для успешного выполнения совместных задач военнослужащие ВСУ изучали английский язык на достаточном уровне для понимания технической документации и возможности свободного общения с международными партнерами.

«В 2023 году у наших моряков была возможность продемонстрировать полученные знания на практике. Вместе с постоянной действующей противоминной группой НАТО «Standing NATO Mine Countermeasures Group» была спланирована учебная операция по разминированию условного кризисного района у северо-восточного побережья Шотландии. Штаб руководил противоминными силами, выполнявшими задание», - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас украинские моряки продолжают обучение за границей и активно готовятся ко времени, когда угроза российского оккупационного флота будет минимализирована, и украинскую акваторию можно будет разминировать.

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