«У Путина может не получиться утихомирить ситуацию в Чечне» 6 18.09.2023, 17:05

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Фото: Getty Imges

Что произойдет в РФ, если Кадырова не станет.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров якобы находится в коме. По мнению аналитиков Института изучения войны (ISW), смерть Кадырова может привести к дестабилизации в Чечне и стать серьезным ударом по режиму Путина. Действительно ли смерть Кадырова может стать для Кремля серьезной проблемой? Портал «Комментарии» с этим вопросом обратился к экспертам.

В Чечне очень сильны традиции семьи

Политолог, кандидат политических наук Денис Гороховский считает маловероятным, что смерть Кадырова может стать той самой пресловутой соломинкой, которая ломает спину верблюду.

«Конечно, это сильно повлияет на внутреннюю ситуацию в стране, создаст временную нестабильность. Но лишь временную», – отмечает эксперт.

Во-первых, поясняет он, вероятнее всего, учитывая тот факт, что Кадыров уже давно имеет проблемы со здоровьем, он выбрал себе приемника. Во-вторых, в Чечне очень сильны традиции семьи, поэтому вряд ли найдется кто-то из членов семьи, кто не согласиться решением Кадырова и попробует захватить власть.

«Естественно, что Кремль поддержит кандидатуру, которую выбрал сам Кадыров. Но, если допустить, что он попробует назначить кого-то вне семьи Кадыровых, то нужно помнить, что все ключевые должности в регионе занимают именно родственники Кадырова. Они просто не дадут работать человеку из вне», – поясняет Денис Гороховский.

Не говоря уже о том, акцентирует он, что такое назначение может вызвать политический кризис в регионе, которые очень быстро перейдет в горячую фазу. Так что рассчитывать на подобное развитие событий не приходится, уверен эксперт.

Но, в то же время, сам факт смерти Кадырова станет позитивным явлением, и Украина сможет получить некоторые преференции от этого, заключает Денис Гороховский.

У Путина может не получиться утихомирить ситуацию в Чечне

Директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала рассуждает следующим образом:

«Даже разговоры о вероятной смерти Кадырова ведут к дестабилизации в самой РФ. Фактор Чечни всегда играл важную роль в контексте сдерживания протестных настроений. Это была своеобразная страшилка. Мол, грозный Рамзан Кадыров придет – порядок наведет. Кто попробует выступать против Путина – будет иметь дело с кадыровцами. И это работало. Даже в Украине поначалу, в первые месяцы широкомасштабной агрессии».

По мнению эксперта, если Кадырова не станет – и в Чечне начнется дестабилизация в контексте того, что противники семьи Кадырова, которые терпели насилие со стороны этих местных царьков, даже вынуждены были выехать (а таких сотни тысяч), решат поднять тему кровной мести – есть вероятность открытия нового фронта, уже внутри России. И это может оказаться для Путина хуже, чем удар в спину, хуже, чем пригожинский бунт.

«В случае, если смерть Кадырова подтвердится, сложно представить, как Путин сможет утихомирить ситуацию в Чечне – считает Виталий Бала. – А кровников у семьи Кадыровых хватает».

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