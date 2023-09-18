ВСУ взяли в плен большую группу окупантов в Запорожье 3 18.09.2023, 17:41

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Видеофакт.

Бойцы Вооруженных сил Украины взяли в плен как минимум десяток (пол взвода) российских окупантов на одной из локаций в Запорожской области.

Об этом на своей странице в социальной сети «Х» (бывший Twitter) рассказал народный депутат и фронтовой волонтер Юрий Мисягин, обнародовав соответствующее видео.

Свіжа партія полонених орків із Запорізької області їде до «обмінного фонду».https://t.co/tjMFvA1Dnx pic.twitter.com/HlqnMBDfr7 — 🇺🇦 Мисягiн 🇺🇦 (@2uwmp) September 17, 2023

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