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ВСУ взяли в плен большую группу окупантов в Запорожье

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  • 18.09.2023, 17:41
  • 6,248
ВСУ взяли в плен большую группу окупантов в Запорожье

Видеофакт.

Бойцы Вооруженных сил Украины взяли в плен как минимум десяток (пол взвода) российских окупантов на одной из локаций в Запорожской области.

Об этом на своей странице в социальной сети «Х» (бывший Twitter) рассказал народный депутат и фронтовой волонтер Юрий Мисягин, обнародовав соответствующее видео.

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