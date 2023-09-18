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У белорусов растут траты в магазинах и ТЦ

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  • 18.09.2023, 18:16
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У белорусов растут траты в магазинах и ТЦ

В чем может быть причина.

В Беларуси продолжает расти средняя сумма, которую покупатели тратят за один поход в магазин, торговые центры и на рынки. Это следует из данных Белстата.

Розничный товарооборот конкретно организаций торговли за восемь месяцев этого года составил 46,1 млрд рублей. Это на 6,4% больше в сопоставимых ценах, чем за аналогичный период прошлого года. Рост розничных продаж происходит на фоне увеличения реальных доходов населения, а также эффекта низкой базы — ранее эти продажи были в минусе, пишет «Зеркало».

Одновременно с этим у населения растут траты в магазинах, ТЦ и на рынках. Однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения в январе-августе составил 21,8 рублей. Годом ранее — 19,9 рубля. С одной стороны, это может говорить о повышении цен, с другой — о том, что сказывается рост средних зарплат.

Напомним, почти 40% расходов белорусов, по официальной статистике, приходится на еду. Для сравнения: на непродовольственные товары уходит меньше — почти 33% от всех трат. Аналитики проекта «Кошт урада» ранее отмечали, что такие расходы на питание «говорят о сохранении уязвимости населения перед очередным витком роста цен, который экономике обещают в конце текущего года».

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