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На трассе Шклов — Могилев перевернулся лесовоз с грузом

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  • 18.09.2023, 19:28
  • 2,546
На трассе Шклов — Могилев перевернулся лесовоз с грузом

Движение заблокировано.

18 сентября на трассе Шклов — Могилев перевернулся лесовоз с грузом. Было перекрыто движение транспорта, пишет mogilev.online.

Могилевская милиция уточняет, что происшествие случилось в Шкловском районе возле деревни Добрейка. Грузовик МАЗ в какой-то момент съехал в кювет, а тросы порвались, и древесина оказалась на дороге, заблокиров движение транспорта. 52-летний водитель МАЗа не пострадал.

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