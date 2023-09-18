Спасатели вытащили застрявшего в канале под Браславами лосенка 18.09.2023, 20:17

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В лесу под Браславами в мелиоративном канале застрял молодой лось — да так основательно, что над водой осталась одна голова. Вызволять его отправились специалисты сразу нескольких ведомств, сообщили в МЧС.

Лосенок попал в беду в лесу вблизи деревни Эйтмяны Браславского района. Вместе со спасателями на помощь животному отправились специалисты из райветстанции и природоохраны.

Они обнаружили, что лосенок барахтается в затопленном мелиоративном канале глубиной около двух метров — над водой виднелась только голова.

При помощи подручных средств и веревки спасателям удалось достать животное из канала. Немного отлежавшись после испытания, молодой лось встал на ноги и убежал в лес.

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