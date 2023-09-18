В Любанском районе два строителя работали на высоте на самодельной платформе 1 18.09.2023, 20:49

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Один погиб, второй — в больнице.

В Любанском районе при проведении кровельных работ на территории школы погиб рабочий, сообщает Следственный комитет.

Днем 18 сентября при производстве кровельных работ в средней школе агрогородка Сосны-2 развалилась самодельная деревянная рабочая платформа, в которой находились двое мужчин (42 и 53 года).

Рабочие упали с высоты около 10 метров. От полученных травм старший мужчина погиб, второй — с многочисленными переломами доставлен в больницу.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 144 УК (Причинение смерти по неосторожности).

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