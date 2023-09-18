The Ring опубликовал новый рейтинг лучших супертяжей мира

The Ring опубликовал новый рейтинг лучших супертяжей мира1
- 18.09.2023, 22:19
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Украинский боксер Усик — чемпион.
Журнал The Ring обновил рейтинг лучших боксеров мира в супертяжелом весе.
Об этом сообщает The Ring.
По версии издания, чемпионом является украинский обладатель поясов WBA, WBO, IBO и IBF Александр Усик.
Первое место в рейтинге занимает Тайсон Фьюри. За ним разместились Деонтей Уайлдер и Энтони Джошуа.
Также в топ-10 попали Чжан Чжилей, Энди Руис, Джо Джойс, Луис Ортис, Джозеф Паркер, Филип Хргович, Джаред Андерсон.