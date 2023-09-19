Зеленский прибыл в Нью-Йорк 19.09.2023, 7:58

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Стало известно, с кем президент Украины встретился в первую очередь.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в США. Первым делом, приземлившись в международном аэропорту Нью-Йорка глава государства отправился к воинам ВСУ, которые получили ранения на фронте и проходят лечение в клинике Стейтен-Айленда.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента Украины. Следующим этапом стал ряд важнейших встреч на высшем уровне, а также участие в саммите Генассамблее ООН.

«Территориальная целостность государства является ключевым принципом всех базовых международных документов, в частности Устава ООН. И нужно вернуть ему полную силу, разрушенную российским вторжением, и увеличить возможности ООН останавливать агрессии и предотвращать их», – указано в сообщении.

Зеленский добавил, что он намерен встретиться со своим коллегой из Белого дома Джо Байденом, а также с лидерами палат и партий Конгресса; с военным руководством.

«Встречусь с американским бизнесом, журналистами, общиной. Благодарю за лидерство США в поддержке нашей борьбы за свободу и независимость», – подытожил Зеленский.

Позже президент Украины опубликовал фото из больницы в Нью-Йорке, где проходят реабилитацию раненые защитники Украины.

Глава государства вручил воинам награды.

«Благодарю команду врачей, которые помогают нашим ребятам выздоравливать после ранений. Вручил государственные награды и услышал чрезвычайно важные слова о несокрушимости украинцев и нашей общей победе», – отметил Зеленский.

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