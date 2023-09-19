В студии у Скабеевой повис траур 2 19.09.2023, 8:03

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Военный «эксперт» рассказал, что вскоре ждет армию РФ.

Российские пропагандисты всерьез напуганы информацией о скором начале поставок в Украину американских баллистических ракет ATACMS, а также немецких крылатых ракет Taurus. В прямом эфире ток-шоу «60 минут» Ольги Скабеевой приглашенный в студию эксперт прямо заявил, что указанные ракетные системы являются смертоносным оружием и будут иметь серьезное влияние на ход войны.

Фрагмент видео публикует телеграм-канал «Украина 365».

Россияне боятся, что после появления у Украины новых ракетных систем из США и Германии склады боеприпасов, резервы, штабы и вся военная инфраструктура России будут уничтожены на глубине в 300 км. Таким образом, чтобы избежать уничтожения, Z-россияне будут вынуждены передвигать военную инфраструктуру за пределы 300-километровой зоны, что серьезно повлияет на способности ВС РФ вести боевые действия против Украины.

«Это смертоносное оружие, очень серьезное оружие. Будут последствия на фронте», - с траурным лицом заявила Скабеева, выслушав мрачные прогнозы для российской армии на фронте.

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