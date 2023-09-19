Украинский разведчик: В новой резиденции Лукашенко могут быть закладки с определенными веществами 1 19.09.2023, 8:24

2,108

Какими будут последствия?

В расследовании о новой роскошной резиденции Александра Лукашенко очень подробные планы: сообщество бывших белорусских силовиков знает, где в здании находится чуть ли не каждая розетка. Насколько серьезна эта утечка документов, «Белсату» объяснил украинский контрразведчик в запасе.

Полковник контрразведки Службы безопасности Украины в запасе Михайло Притула рассказывает «Белсату», что утечка такого рода делает уязвимым первое лицо любой страны: враги могут воспользоваться материалами для физического устранения человека или хотя бы прослушки его разговоров и контроля каждого шага.

«Это не обязательно будет, – уточняет Михайло Притула. – Как правило, перед тем, как «первое лицо» заселяется в такое помещение, проходит очень тщательная проверка всех мест его пребывания».

Но есть способы прослушивания, которые не словить никакими приборами при проверке. Он вспоминает историю «The Great Seal Bug» о прослушке посла Соединенных Штатов в Советском Союзе: за несколько недель до окончания Второй мировой войны СССР подарил Штатам подарили огромный герб США «в благодарность», в нем никакого излучения не нашли, герб висел у посла шесть лет и передавал разговоры посла советам чуть ли не раньше, чем о них узнавало американское руководство. Прибор не имел батареи и активных электрических компонентов – не излучал ничего, пока его не облучали специальным радиосигналом из соседнего помещения.

Москве важно держать под контролем Беларусь, констатирует Михайло Притула. Поэтому в очередной резиденции Александра Лукашенко вполне могут установить что-то подобное. А подробные планы резиденции, не сомневается Притула, помогут российским спецслужбам в прослушивании и контроле, а может, и закладках с определенными веществами, которые дадут ликвидировать «первое лицо» в нужный момент.

Но это в теории, а что станет делать Россия на практике, неизвестно, подчеркивает он. Может, планы помогут даже не России, а военной разведке Украины.

Если планы уже утекли, что должна делать служба безопасности Лукашенко? В первую очередь станут проверять, откуда произошла утечка проектной документации, отвечает Притула. Исполнения документации могут отличаться, по этому можно сузить круг подозреваемых. Затем могут проверить все помещение на наличие «закладок». Это, говорит контрразведчик, «почти штатная ситуация» и она не означает, что «все пропало».

«Планы могут быть, а вот дальнейшее насыщение электроникой и системами охраны, организация процесса охраны президента – это уже совсем другая работа, – уточняет Притула. – И как правило, те люди, которые организуют процесс охраны первого лица, учитывают тот момент, что планы могут быть в руках недруга».

Зачем расследователям было раскрывать, какую информацию о резиденции они имеют?

Притула рассуждает: может они, конечно, хотели таким образом подставить, «спалить» конкретное должностное лицо, допустившее утечку. Возможно, кто-то кому-то недоплатил за этот проект, а кто-то за это отомстил сливом. Может, хотели «нагнать паранойю» в эту резиденцию (а паранойя, отмечает Притула, это и так «профессиональная черта охраны первого лица»), а действовать, возможно, собираются в совершенно другом месте и в другой ситуации.

Но явно, что если бы настоящие террористы готовили какое-то покушение, то молчали бы об этом, замечает Притула. Значит, резюмирует он, раскрытие данных о резиденции имело совершенно другие цели: или «нагнать паранойи», или подставить кого-то.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».