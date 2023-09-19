«Путин очень нервничает из-за ситуации с Кадыровым» 19.09.2023, 8:31

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Глава РФ оказался на грани крупного поражения.

Продолжает поступать информация, что здоровье так главы Чечни Рамзана Кадырова резко ухудшилось. В Кремлевскую больницу внезапно приехали ближайшие родственники главы Чечни.

Более того, некоторые чеченские правозащитники даже сообщают о смерти Кадырова.

Всем от этого было бы легче, а вот Путин проиграл бы. Об этом «24 каналу» заявила глава благотворительного фонда «Русь сидящая» Ольга Романова.

Ситуация с Кадыровым

Почти два десятка лет Рамзан Кадыров терроризировал Чечню. Ольга Романова отметила и похищения людей, и пытки, и даже убийства. Он был очень выгоден Кремлю и непосредственно Владимиру Путину.

«Путин от этого (смерти Кадырова – ред.) проигрывает. Потому что он много лет держал Чечню и получал от Кремля за это дань. Глава Росгвадрии Золотов считается негласным покровителем Кадырова. Он им дорог и другого такого нет. Они нервничают», – отметила она.

Другой вопрос – кто станет преемником Кадырова. Говорят о предводителе боевиков Адаме Делимханове. Но и его здоровье тоже желает быть лучше. Прямого наследника у Кадырова нет – его сын несовершеннолетний.

«Вероятно, будет кто-то из его окружения или временный варяг из окружения Путина, как это уже было. Пока в Кремле не определятся с расположением сил. Может, это будет какой-то чиновник, который будет присматривать за креслом не больше. Пока все не перебьются», – предположила Романова.

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