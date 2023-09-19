Над Беларусью снова появилось северное сияние 2 19.09.2023, 8:40

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В Гродно оно было ярче, чем под Минском.

Северное сияние можно было наблюдать в Беларуси, его удалось сфотографировать в Гродно и под Минском. Явление отчетливо наблюдалось до широты, на которой находятся города Лиозно, Бешенковичи, поселок Лынтупы.

«Приблизительно с 19 часов фон магнитного поля резко изменился и стремительно набрал обороты до слабой магнитной бури G1. Полярное сияние отчетливо наблюдалось до 55-й широты, а его отголоски получилось запечатлеть в пригороде Минска в виде одиночных светящихся столбов», — пишет ASTROBEL TEAM.

Видели сияние и в Гродно, сообщил телеграм-канал «Пул 4 Регион».

Северное сияние в Гродно в ночь на 19 сентября 2023 года. Фото: телеграм-канал «Пул 4 Регион»

Северное сияние в Гродно в ночь на 19 сентября 2023 года. Фото: телеграм-канал «Пул 4 Регион»

Северное сияние в Гродно в ночь на 19 сентября 2023 года. Фото: телеграм-канал «Пул 4 Регион»

Северное сияние в Гродно в ночь на 19 сентября 2023 года. Фото: БЕЛТА

Северное сияние появилось благодаря прибытию к Земле облака плазмы, которое было выброшено Солнцем 16 сентября.

Чем севернее, тем явление отчетливее видно. Так сияние выглядело в Эстонии.

Северное сияние в Эстонии в ночь на 19 сентября 2023 года. Фото: X / estxkid

Северное сияние в Эстонии в ночь на 19 сентября 2023 года. Фото: X / estxkid

Северное сияние в Эстонии в ночь на 19 сентября 2023 года. Фото: X / estxkid

Северное сияние в Финляндии в ночь на 19 сентября 2023 года. Фото: X / CourtClown

А вот так сияние выглядело в Финляндии, снятое просто на телефон.

Напомним, под Гродно северное сияние попало на фото еще и 13 сентября.

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