Над Беларусью снова появилось северное сияние

Над Беларусью снова появилось северное сияние2
- 19.09.2023, 8:40
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В Гродно оно было ярче, чем под Минском.
Северное сияние можно было наблюдать в Беларуси, его удалось сфотографировать в Гродно и под Минском. Явление отчетливо наблюдалось до широты, на которой находятся города Лиозно, Бешенковичи, поселок Лынтупы.
«Приблизительно с 19 часов фон магнитного поля резко изменился и стремительно набрал обороты до слабой магнитной бури G1. Полярное сияние отчетливо наблюдалось до 55-й широты, а его отголоски получилось запечатлеть в пригороде Минска в виде одиночных светящихся столбов», — пишет ASTROBEL TEAM.
Видели сияние и в Гродно, сообщил телеграм-канал «Пул 4 Регион».
Северное сияние появилось благодаря прибытию к Земле облака плазмы, которое было выброшено Солнцем 16 сентября.
Чем севернее, тем явление отчетливее видно. Так сияние выглядело в Эстонии.
А вот так сияние выглядело в Финляндии, снятое просто на телефон.
Напомним, под Гродно северное сияние попало на фото еще и 13 сентября.