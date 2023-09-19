Липосакция России 3 Владимир Пастухов

19.09.2023, 9:00

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Владимир Пастухов

Никакой Трамп Кремлю не поможет.

Ожидание Трампа превращается в русский национальный вид спорта. Действительно, если верить всему тому, что сегодня говорит Трамп, то это не президент, а кремлевская мечта. Но насколько ему можно верить? И вообще, и в вопросе об отношениях с Украиной и Россией - в частности?

Обычно, обсуждая возможный «U-Turn» (разворот) американской внешней политики при Трампе, ссылаются на стабилизирующую роль институтов. Мол, президент там немного (не так много) значит, есть система «сдержек и противовесов», которая способна вернуть любого, самого даже ретивого коня в стойло традиционной политики. Но лично я в американские институты начинаю верить все меньше и меньше. Кризис политической системы - он и в Африке кризис, и в Америке (подсказка: а не только в России).

Однако есть что-то гораздо более дисциплинирующее, чем даже вся пресловутая система сдержек. Это national interest (национальный интерес). И именно благодаря ему, а вовсе не благодаря пресловутым институтам, первая каденция Трампа в 2016-2020 годах закончилась для Кремля ничем. Причем не просто ничем, а фиаско с музыкой – резким ухудшением отношений на фоне непрерывных политических скандалов. Есть большая вероятность, что и на этот раз закончится тем же. И прежде всего потому, что вектор национального интереса США остается все эти годы неизменным.

Определить сходу, в чем этот интерес состоит, не так просто. Одной из типовых ошибок как русских либералов, так и их яростных оппонентов «околокремля», является предположение, что целью американской внешней политики является насаждение демократии и либеральных ценностей везде, где можно и нельзя. Точнее – самоцелью. В действительности – это очень далеко от действительности. Не то чтобы Америке были совершенно безразличны либеральные ценности, но она не делает из них культа. И, конечно, при прочих равных условиях США, безусловно, предпочтут насаждать их, а не что-либо другое. Но только если другие условия равны. Да, выбирая между демократическим и недемократическим путем решения стоящих перед ними задач, США, скорее всего, предпочтут демократический. Но если они посчитают, что задача не решается демократическим путем, то будут решать ее так, как она решается. Альтруизм не является фундаментальной основой американской (да, видимо, и любой другой) внешней политики. А вот с их прагматическими целями разобраться не так просто.

Национальный интерес США сегодня состоит, на мой взгляд, в том, чтобы умеренно ослаблять Россию, ограничивая ее способность к европейской экспансии, но не настолько, чтобы она стала легкой добычей Китая и превратилась в его безвольного сателлита. Распад России, как один из вариантов такого превращения, тоже не соответствует национальным интересам США, которые вынуждены смотреть на происходящее в Украине в глобальном контексте. Америка преследует в Украине свои собственные цели, лишь отчасти совпадающие с целями украинских элит и чаяниями украинского общества. В дальнейшем конфликт неизбежен, но пока до этого далеко.

То, чем сегодня занимаются США, можно условно назвать «политической липосакцией России». Поддерживая Украину, они удерживают Россию в режиме постоянного «жиросжигания». Все заготовленные, сэкономленные, приобретенные, украденные и полученные взаймы ресурсы России война пока сливает в воды Днепра. Каждый выстреленный в Украине снаряд гарантировано не полетит в другом направлении. Чем дольше длится эта война, тем очевидней то, что ни на какую другую войну Россия больше способна не будет. Нет никаких оснований полагать, что этот интерес США к управляемому «сдуванию» России исчезнет в 2024 году. А это, скорее всего, будет означать, что никакой Трамп Кремлю не поможет.

Владимир Пастухов, t.me

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