Под Новогрудком продают загадочную постройку — всего за 37 рублей 19.09.2023, 9:20

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Это историко-культурная ценность.

В Щорсах, что в Новогрудском районе, не в первый раз пытаются продать с аукциона загадочный объект. Это историко-культурная ценность, которую теперь готовы отдать всего за базовую, информация о торгах размещена на площадке Госкомимущества. Подробности сообщает сайт onliner.by.

Люди, читавшие прежние сообщения в СМИ, знают: это — «вяндлярня» (с белорусского — «коптильня»). Сверху постройка деревянная, с гонтовой крышей и шатром, нижняя часть — кирпичная. Внутри пространство поделено на ярусы, там размещали продукты.

Построили необычную «избушку» еще на стыке XIX—XX века.

«На крыше плавными линиями выступают выпуклые душники, — сказано в справочниках. — Кирпичные стены декорированы лопатками, карнизом простого профиля и лучковыми перемычками над оконными и дверными проемами».

Исторический объект находится на балансе отдела культуры Новогрудского районного исполкома. Уже не первый раз коптильню пытаются продать. Например, в феврале ее выставляли на торги по начальной цене в 9950 рублей, а поначалу цена была и вообще в два раза выше. Зато теперь шансы на покупку самые высокие, так как начальная цена достигла минимума: теперь это 37 рублей.

Аукцион пройдет уже сегодня, 19 сентября.

Эта коптильня относится к усадьбе Хрептовичей. Дворец сгорел в Первую мировую, но части былого комплекса сохранились, в том числе хозпостройки. Другие здания бывшей усадьбы проданы.

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