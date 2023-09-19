Россияне пытались атаковать в районе Андреевки, но получили «по зубам» от ВСУ 19.09.2023, 9:31

Украинская армия усилила наступление на двух направлениях.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что за минувшие сутки в течение минувших суток произошло 35 боевых столкновений. Враг нанес 22 ракетных и 57 авиационных ударов по позициям ВСУ.

Как сообщили в Генштабе на странице в Facebook, что Силы обороны Украины продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины. Также ВСУ проводят наступательную операцию на Мелитопольском направлении и на Бахмутском направлении.

«Силы обороны успешно уничтожают врага, шаг за шагом освобождают временно оккупированные территории, закрепляются на достигнутых рубежах», - отметили в сводке.

В утренней сводке от Генштаба сообщили, что Силы обороны успешно отбили атаки противника в районе Клещиевки Донецкой области. Оккупанты пытались восстановить утраченное положение в районе Андреевки, но безуспешно.

Ситуация на фронте

На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает удерживать группировку войск прикрытия государственной границы. Россияне проводят активную диверсионную деятельность в приграничных районах.

В зоне ответственности ОСУВ «Хортица» на Бахмутском направлении силы обороны успешно отразили атаки противника в районе Клещиевки Донецкой области. Противник пытался восстановить утраченное положение в районе Андреевки.

В зоне ответственности ОСУВ «Таврия» на Марьинском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Марьинки Донецкой области. Здесь за прошедшие сутки враг совершил более 10 неудачных попыток вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций.

На Мелитопольском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Работиного Запорожской области, пытаясь восстановить утраченные позиции.

В зоне ответственности ОСУВ «Одесса» на Херсонском направлении силы обороны ведут контрбатарейную борьбу, уничтожают склады обеспечения и наносят успешное поражение по тылам противника.

В Генштабе сообщили об успешном поражении 2 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, 3 зенитно-ракетных комплекса, 19 артиллерийских средств, 1 пункт управления противника.

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