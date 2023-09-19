«Прав» не лишили, но их все равно не вернут? 19.09.2023, 9:40

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Фото: bymedia.net

Белорусский водитель попал в неоднозначную ситуацию.

Читатель abw.by совершил аварию, при этом действующей медсправки у него не было. «Права» забрали до разбирательства, а вот вернут ли их, даже если не лишат?

«Недавно совершил ДТП: сдавал задним ходом и повредил стоявший рядом автомобиль, – рассказывает Василий. – Не сильно, но всё же. Пришлось вызывать ГАИ.

Патрульная машины прибыла быстро, инспектор оформил аварию и составил на меня протокол. По части 12 статьи 18.13 КоАП предусмотрено лишение «прав» до двух лет. По этой причине водительское удостоверение у меня изъяли и выдали временный талон на право управления машиной до вынесения решения по протоколу. Инспектор при этом спросил, есть ли у меня медицинская справка, и я ответил, что закончилась месяц назад.

«Придется получить», – подвел итог нашей беседы инспектор. Получается, что меня могут наказать за езду без действующей медицинской справки? Или, может, отсутствие таковой является отягчающим вину обстоятельством? А может, это основание для вынесения решения в виде лишения «прав»?

Хочу спросить, могут ли меня лишить «прав» менее чем на два года и какой минимальный срок лишения, если о таковом просить в ГАИ, может быть к водителю применен? Какие обстоятельства могут мне помочь избежать сурового наказания в виде лишения водительского удостоверения?»

«Права» не вернут?

Читатель задал сразу несколько вопросов. Начнем с того, что по ПДД медицинская справка не является документом, который должен при себе иметь водитель и предъявлять инспектору ГАИ по его требованию (п.12.1 ПДД). Нужны лишь водительское удостоверение, свидетельство о регистрации ТС и страховка.

Вместе с тем в соответствии со ст.23 Закона Республики Беларусь «О дорожном движении» (далее – закон) обычные водители механических транспортных средств обязаны проходить медицинское переосвидетельствование. Контролируют это по закону в том числе при возврате водительского удостоверения.

В ситуации с Василием «права» до вынесения решения у него изъяли, и даже если в/у его не лишат, то при возврате документа попросят предъявить медсправку.

Медицинская справка согласно п.15.10 указа №200 «Об административных процедурах, осуществляемых государственными органами и иными организациями по заявлениям граждан» является обязательным для предъявления документом в случае возврата водительского удостоверения после его изъятия.

Поэтому в данной части резюмируем:

- медицинское переосвидетельствование и получение медсправки являются обязательными;

- медсправка не является документом, который нужно предъявлять инспектору ГАИ;

- за отсутствие медсправки действующий Административный кодекс наказания не предусматривает;

- при этом медсправка необходима при возврате водительского удостоверения после его изъятия.

Так что Василию прямая дорога на медицинское переосвидетельствование, поскольку без справки «права» ему в ГАИ не отдадут, а значит, и управлять автомобилем он не сможет.

Что может облегчить обстоятельства

Обстоятельства, отягчающие ответственность водителя-нарушителя, перечислены в ст.7.3 КоАП, и отсутствия медицинской справки в этой статье нет. Так что на вид наказания, его срок или размер штрафа отсутствие медсправки никак не влияет.

Обстоятельства, смягчающие ответственность, указаны в ст.7.2 КоАП. Интересно, что этот перечень смягчающих вину обстоятельств не является исчерпывающим. ГАИ может признать смягчающими административную ответственность и иные обстоятельства, не указанные в данной статье КоАП. Это к вопросу Василия о том, как помочь самому себе смягчить наказание.

На какой срок могут лишить «прав»

Часть 12 стати 18.13 КоАП, по которой Василия привлекут к административной ответственности, предусматривает штраф от 5 до 20 базовых величин с лишением «прав» на срок до двух лет или без лишения.

С учетом обстоятельств, перечисленных выше, можно отделаться просто штрафом. Но тут всё на усмотрение инспектора ГАИ. Если же он посчитает, что исправление нарушителя невозможно без лишения его водительского удостоверения, то так тому и быть, можно на два года превратиться в пешехода.

Для возврата водительского удостоверения необходимо обратиться в ГАИ и предоставить паспорт, документ, подтверждающий исполнение административного взыскания (если штраф – платежный документ, подтверждающий оплату), и медицинскую справку.

А вот если «прав» лишили по «пьяной» статье, то необходимо будет пересдавать экзамены, теоретический и практический. И только после этого с документом, в котором сделаны отметки ГАИ о сдаче теории и практики, и другими перечисленными выше документами можно идти за водительским удостоверением.

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