Международная защита в Польше: кто из белорусов и как ее может получить 19.09.2023, 9:53

1,294

Запрет на выдачу белорусам паспортов за границей повысил к ней интерес.

Запрет на выдачу беларусам паспортов за границей повысил интерес к получению международной защиты. Это один из путей легализации для тех, кто не может вернуться в Беларусь из соображений безопасности, пишет Most.

Международная защита (ochrona międzynarodowa) в Польше регулируется Законом о предоставлении защиты иностранцам на территории Республики Польша (далее — Закон). Это процедура легализации для лиц, которые по тем или иным обстоятельствам опасаются преследования в стране своего происхождения.

Международная защита позволяет иностранцу проживать на территории Польши на законных основаниях, работать, регистрировать субъекты хозяйствования, выезжать за границу и в будущем, при желании, получить польское гражданство. Сделать это можно будет через семь лет: через пять лет непрерывного пребывания на территории Польши иностранец имеет право на получение сталого побыту, а через два года после получения сталого побыту — право на получение польского гражданства.

Международная защита включает в себя два статуса: статус беженца (Status uchodźcy) и статус дополнительной защиты (Ochrona uzupełniająca).

Они отличаются основаниями получения и выдаваемыми документами.

Статья 13 Закона содержит исчерпывающий перечень оснований, на которых иностранцу может быть предоставлен статус беженца. Среди них преследование по расовой, религиозной, национальной, социальной принадлежности, а также политическое преследование.

Иностранцы со статусом беженца получают временный вид на жительство (карту часового побыту) сроком на три года, а также возможность оформить Женевский паспорт.

Основания получения дополнительной защиты закреплены в статье 15 Закона. Она может быть предоставлена иностранцу, если возвращение на родину может подвергнуть его реальной опасности в результате:

- смертного приговора или угрозы казни;

- пыток, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения;

- серьёзной угрозы жизни или здоровью в результате широко распространённого применения насилия против гражданского населения в случае международного или внутреннего вооружённого конфликта.

При этом иностранец не может или не хочет использовать инструменты защиты своей страны.

В отличии от статуса беженца, статус дополнительной защиты даёт право на карту побыту сроком на два года.

Первоначально польское государство рассматривает возможность предоставления иностранцу статуса беженца. И только в том случае, если достаточных оснований для присвоения такого статуса нет, но при этом вернуться на родину заявитель не может, присваивается статус дополнительной защиты.

В случае положительного решения международная защита выдаётся на неопределённый срок. При получении новых карт побыту заново проходить процедуру получения международной защиты не нужно.

Обратим внимание на два основных момента:

- Наличие международной защиты предполагает полный запрет на посещение Беларуси и её консульских учреждений. Нарушение этого условия свидетельствует, что иностранцу ничего не угрожает и международная защита ему не нужна.

- В период ожидания решения о получении международной защиты иностранец не имеет права на трудоустройство, если его виза не даёт доступа к рынку труда. То есть устроиться на работу иностранец может только после получения положительного решения и оформления карты побыта. Занимает данная процедура около 6 месяцев.

Подача ходатайства на получение международной защиты

Подать ходатайство на получение международной защиты можно несколькими способами:

- во время въезда на территорию Польши во время пограничного контроля (нужно проинформировать сотрудника Пограничной службы о желании подать такое ходатайство);

- во время пребывания на территории Польши (необходимо явиться в любое отделение или пункт Пограничной службы),

- через коменданта отделения или коменданта пункта Пограничной службы — если лицо, желающее подать ходатайство, пребывает в местах ограничения свободы (в следственном изоляторе, тюрьме).

Согласно статье 25 Закона, вместе с заявителем на предоставление международной защиты могут рассчитывать:

- несовершеннолетние дети заявителя, не состоящие в браке, в том числе те, кто родится во время рассмотрения дела;

- несовершеннолетние дети супруга / супруги заявителя;

- супруг/супруга (если брак признаётся законодательством Польши).

Заявление подаётся заявителем лично. Однако есть ряд исключений, когда допускается подача заявления по почте или посредством ePUAP. Так могут подавать ходатайства инвалиды, пожилые люди, беременные женщины, одинокие родители или лица, находящимися на воспитании в приёмных семьях; а также те, кто находится на лечении в больнице, в следственном изоляторе или тюрьме.

Подача заявления сопровождается дополнительными процедурами. Это:

- фотосъемка (обязательна);

- получение отпечатков пальцев (обязательно для лиц старше 14 лет);

- медицинские обследования и санитарные процедуры;

- личный досмотр и досмотр багажа (если это обосновано вопросами безопасности и порядка);

- индивидуальное собеседование. На нём выясняются обстоятельства, указывающие на то, какая страна будет ответственной за рассмотрение заявления о предоставлении международной защиты.

Иностранец обязан доказать, что он обоснованно опасается за свою безопасность на родине.

В качестве доказательств могут быть представлены совершенно разные материалы. Конкретных требований к ним не предъявляется. Например, это могут быть протоколы задержаний, публикации в социальных сетях, статьи из СМИ, справки от правозащитных организаций и так далее. Чем больше доказательств — тем лучше.

Поданное иностранцем заявление должно быть зарегистрировано немедленно, но если по каким-либо причинам осуществить регистрацию оперативно нет возможности, срок регистрации не может превышать трёх рабочих дней. А в случае массового потока иностранцев на территорию Польши — 10 рабочих дней.

На всё время рассмотрения заявления Пограничная служба может изъять паспорт иностранца, взамен которого он получит временное удостоверение личности иностранца (tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca). Документ представляет собой пластиковую карточку с основной информацией об иностранце. Она свидетельствует о легальном пребывании на территории Польши.

Рассмотрение ходатайства и вынесение решения

Рассмотрением заявки на международную защиту занимается Управление по делам иностранцев в установленные польским законодательством сроки:

- ускоренная процедура — 30 дней;

- обычная процедура — около шести месяцев;

- сложные случаи — до 15 месяцев.

Если в указанные сроки заявка не будет рассмотрена и в этом не будет вины заявителя, он получит доступ к рынку труда.

О принятом решении Управление по делам иностранцев оповещает заявителя в письменной форме по почте (Poczta Polska).

Иностранцу, получившему статус беженца, выдаётся часовы побыт сроком на 3 года и предоставляется возможность получения так называемого Женевского паспорта. А иностранцу, получившему дополнительную защиту, — часовы побыт сроком на 2 года.

Если по заявлению на получение международной защиты выносится отрицательное решение, иностранец имеет право подать апелляцию в Совет по делам иностранцев в течении 14 дней со дня получения решения. Если Совет по делам иностранцев вынес аналогичное (отрицательное) решение, его можно обжаловать в течении 30 дней в Административном суде воеводства.

Если ни одно обжалование не принесло должных результатов, иностранец обязан покинуть территорию Польши в течение 30 дней со дня получения последнего решения.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».