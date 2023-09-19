ВВС: Российские «Шахеды» пролетели над историческим центром Львова и площадью Рынок 2 19.09.2023, 9:56

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Стали известны новые подробности ночной атаки РФ.

Во время удара России по Украине во вторник, 19 сентября, российские «Шахеды» пролетели над историческим центром Львова и его площадью Рынок.

Об этом сообщает ВВС.

Журналисты видели над центром по меньшей мере два дрона, которые летели на крайне низкой высоте. В разных районах города были слышны взрывы и работа систем ПВО.

Исторический центр Львова внесен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Предыдущие удары по Львову РФ нанесла 6 июля — тогда в результате разрушения жилого дома погибли десять человек, а также 15 августа — тогда обошлось без жертв.

В ночь на вторник, 19 сентября, в ряде областей Украины объявляли воздушную тревогу из-за атаки шахедов. В Одессе, Кривом Роге и Львове прогремели взрывы, работу ПВО слышали в Хмельницкой области. Около полуночи РФ также наносила удары по Харькову.

В результате удара во Львове произошло возгорание на промышленном складе.

Из-под завалов достали двух человек — женщину и мужчину. Женщина предварительно без травм. Мужчина в тяжелом состоянии.

Мэр Львова Садовый уточнил, что известно об одном пострадавшем в результате атаки — 26-летнем парне. Его госпитализировали с открытым перелом конечности.

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