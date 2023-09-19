Как выглядит самая дешевая квартира в китайском ЖК около «Минск-арены» 19.09.2023, 10:01

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Комплекс не похож на большинство минских новостроек.

В ЖК «Променад» около «Минск-арены» больше 20 каркасно-блочных домов. Здесь продаются квартиры от однокомнатных до четырехкомнатных. Realt посмотрел, как выглядит и сколько стоит самая дешевая квартира с ремонтом в этом ЖК. Это оказалась светлая евродвушка, «квадрат» в ней выходит чуть больше двух тысяч долларов.

Строить ЖК «Променад» в 2010 году начала китайская международная компания BUCC. Хотя этот комплекс и не похож на большинство минских новостроек — его отличают массивные входные группы, замысловатые крыши, просторные дворы, но китайского колорита в нем не ощущается. Застройщик объяснял, что добавить его было сложно из-за белорусских норм.

Некоторые белорусы покупали в этом комплексе сразу несколько квартир. Вот, что в 2022 году рассказывала одна из жителей ЖК Вероника — одну квартиру она покупала для жизни, вторую — для инвестиций.

— Нам нравится, что тут аккуратный, красивый, чистый район. Что тут много молодежи — в новостройки переехали люди около 30 лет: молодые, перспективные. Из минусов — не хватает школ и садиков. Нашему малышу в сад еще рано, но когда придет очередь, не знаю, найдется ли место ближе к дому. При этом мы стали на очередь в близлежащие сады, когда ребенку было всего 6 дней. Также в квартале маловато магазинов и аптек. В «Виталюр» этот придешь, там всегда очередь в кассы. Вообще, магазинов тут немного: «Евроопт», «Виталюр» и небольшие «Соседи». За крупными покупками надо идти Green, что в «Арена Сити».

Самая дешевая квартира, которая продается сейчас в «Променаде», находится по адресу Ильянская, 16. На 8 этаже 25-этажного дома, который сдали в 2021 году.

Это евродвушка, в которой 38 «квадратов» общей площади, 33 из которых жилые. В квартире сделан светлый ремонт: покрашены и поклеены стены, на полу в основном лежит ламинат, в кухонной зоне — плитка.

Кроме кухонного гарнитура, в квартире нет мебели. Вот так выглядит жилая комната. Поклеены обои, висят шторы.

Санузел в квартире совмещенный. Установлена ванна.

Стоимость квартиры — 79 900 долларов (2 108 долларов за «квадрат»).

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