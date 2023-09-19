«Это какой-то позор»: российские пропагандисты потрясены фото уничтоженной подлодки «Ростов» 3 19.09.2023, 10:04

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Больше всего досталось Шойгу.

Российские военные пропагандисты закатили истерику, увидев фотографии тяжелейших повреждений российской подводной лодки «Ростов». После ракетной атаки ВСУ по военной базе в оккупированном Севастополе 13 сентября подлодка превратилась в груду металлолома: ее корпус продырявлен сразу в нескольких местах - восстановлению она не подлежит.

Снимки продырявленной подлодки появились вчера днем, после чего разошлись и по Z-каналам, сообщает dialog.ua.

Россияне не могут прийти в себя, возмущаясь из-за тяжелой потери.

Российский Z-военкор Alex Parker в своем Telegram-канале опубликовал фотографии и заявил, что кремлевская пропаганда и подконтрольные Кремлю военкоры врали, заявляя о минимальных повреждениях. Досталось и Шойгу. Он признает, что подводная лодка ценой в 300 миллионов долларов фактически уничтожена, называя произошедшее «позором России».

«Это какой-то позор», - пишет он. Более того, по его словам - это единственный случай в истории, когда подводную лодку уничтожили крылатой ракетой из самолета. «Уверен, что это войдет в учебники по истории военного дела», - пишет Z-военкор.

Другие Telegram-каналы также признают, что подводной лодке нанесен «фатальный урон».

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