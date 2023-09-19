«Это какой-то позор»: российские пропагандисты потрясены фото уничтоженной подлодки «Ростов»3
- 19.09.2023, 10:04
- 6,178
Больше всего досталось Шойгу.
Российские военные пропагандисты закатили истерику, увидев фотографии тяжелейших повреждений российской подводной лодки «Ростов». После ракетной атаки ВСУ по военной базе в оккупированном Севастополе 13 сентября подлодка превратилась в груду металлолома: ее корпус продырявлен сразу в нескольких местах - восстановлению она не подлежит.
Снимки продырявленной подлодки появились вчера днем, после чего разошлись и по Z-каналам, сообщает dialog.ua.
Россияне не могут прийти в себя, возмущаясь из-за тяжелой потери.
Российский Z-военкор Alex Parker в своем Telegram-канале опубликовал фотографии и заявил, что кремлевская пропаганда и подконтрольные Кремлю военкоры врали, заявляя о минимальных повреждениях. Досталось и Шойгу. Он признает, что подводная лодка ценой в 300 миллионов долларов фактически уничтожена, называя произошедшее «позором России».
«Это какой-то позор», - пишет он. Более того, по его словам - это единственный случай в истории, когда подводную лодку уничтожили крылатой ракетой из самолета. «Уверен, что это войдет в учебники по истории военного дела», - пишет Z-военкор.
Другие Telegram-каналы также признают, что подводной лодке нанесен «фатальный урон».