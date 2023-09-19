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«Это какой-то позор»: российские пропагандисты потрясены фото уничтоженной подлодки «Ростов»

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  • 19.09.2023, 10:04
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«Это какой-то позор»: российские пропагандисты потрясены фото уничтоженной подлодки «Ростов»

Больше всего досталось Шойгу.

Российские военные пропагандисты закатили истерику, увидев фотографии тяжелейших повреждений российской подводной лодки «Ростов». После ракетной атаки ВСУ по военной базе в оккупированном Севастополе 13 сентября подлодка превратилась в груду металлолома: ее корпус продырявлен сразу в нескольких местах - восстановлению она не подлежит.

Снимки продырявленной подлодки появились вчера днем, после чего разошлись и по Z-каналам, сообщает dialog.ua.

Россияне не могут прийти в себя, возмущаясь из-за тяжелой потери.

Российский Z-военкор Alex Parker в своем Telegram-канале опубликовал фотографии и заявил, что кремлевская пропаганда и подконтрольные Кремлю военкоры врали, заявляя о минимальных повреждениях. Досталось и Шойгу. Он признает, что подводная лодка ценой в 300 миллионов долларов фактически уничтожена, называя произошедшее «позором России».

«Это какой-то позор», - пишет он. Более того, по его словам - это единственный случай в истории, когда подводную лодку уничтожили крылатой ракетой из самолета. «Уверен, что это войдет в учебники по истории военного дела», - пишет Z-военкор.

Другие Telegram-каналы также признают, что подводной лодке нанесен «фатальный урон».

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