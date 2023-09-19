Полковник ВСУ: Кремль зажат в клещах 19.09.2023, 10:15

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Причем не только вокруг Бахмута.

Силы обороны Украина освободили село Клещиевка, которая находится на юге от Бахмута. Как сообщили, в пресс-службе Восточной группировки войск, в освобожденном от оккупантов населенном пункте продолжаются стабилизационные мероприятия, в ходе которых военные закрепляются на отбитых у врага позициях. Интрига вокруг важного для нас населенного пункта сохранялась до последнего, хотя за минувшие дни было очевидно, что силы противника уже находятся на пределе.

Причем не только вокруг Бахмута, но в целом ситуация по всей линии фронта, а также за линией фронта остается для россиян крайне напряженной. Какие последствия для оккупантов будут иметь действия на Бахмутском направлении и по всей линии фронта, читайте в колонке военного эксперта, полковника запаса ВСУ Романа Свитана, специально для «Апострофа»:

— Еще в воскресенье глава Офиса президента Андрей Ермак опубликовал фото с военными в Клещиевке на фоне местного храма, напомнив, что Украина всегда возвращает свои территории, но тогда в бригаде «Лють» сообщили, что в Клещиевке ведутся активные штурмовые действия, и не могли подтвердить сообщения о полном освобождении.

Теперь уже официально селение находится под контролем Сил обороны Украины. Нет сомнений, что оккупанты будут пытаться отбить этот населенный пункт, что будет такой же глупостью, как и бессмысленные попытки оккупантов удержать Бахмут, который только оттягивает силы и ресурсы. Не исключено, что российские военные сами уже не могут понять, а зачем им вообще удерживать Бахмут, если он только сковывает их оперативные возможности? Ответ тут лежит только в политической плоскости.

В некотором смысле Кремль сам раздул политический пузырь вокруг Бахмута, который оккупанты и российские «военкоры» чуть ли не с придыханием называли «священным Артемовском», согласно старому советскому названию. Бункерный диктатор Путин и его близкое окружение руками «повара» Пригожина ценой неимоверных усилий смогли оттеснить Силы обороны от Бахмута, а после ценой таких неимоверно глупых потерь его пытались удержать под своим контролем.

После освобождения Клещиевки и, самое главное, за счет ее удержание мы сначала оттеснили россиян за железную дорогу в сторону реки Бахмутки. Сейчас они там мыкаются между «железкой» и рекой. Условия для ответного контрудара по ВСУ там неважные, зато мы теперь получили плацдарм для активных действий не только вокруг Бахмута, но и на востоке в целом. Особенно, если мы их выдавим за речку. В таком случае в нас, с одной стороны у нас будет возможность давить на оккупационный контингент в Бахмуте с юга, а с другой – рушить всю логистику врага в треугольнике Соледар-Бахмут-Попасная (около 50 тыс. личного состава), а также еще около 50 тыс. в районе Купянска и примерно столько же в районе Кременной.

Уже сейчас из-за возросших возможностей ВСУ громить военные объекты далеко за линией фронта – оккупированные района на юге, включая и Крым, а также на территории самой РФ, - силы врага на восточном фронте с каждым днем сковываются все сильнее.

В целом наша восточная группировка войск своими действиями связана 150 тыс. группировку россиян, которую они уже не могут никак «оптимизировать», чтобы часть сил бросить на фронт в Запорожской области, где сейчас ВСУ проводят наступательные операции.

Мы видим очень грамотный расчет нашего Генштаба относительно концентрации усилий в определенных направлениях, дабы у россиян вообще не оставалось никакого маневра.

Получается, что оккупационная группировка на востоке связана, а на юге – они разрываются между страхом, что ВСУ форсируют Днепр и тем, что Силы обороны Украины, обойдя Токмак, выйдут на побережье Азовского моря в районе Бердянска. Тогда «сухопутному коридору» в Крым придет конец, а удерживать полуостров и южный фронт в целом для россиян будет нереально. Окапываться в Крыму для них также не выход, потому что их «достают» уже и там.

В настоящее время действия наших сил в Крыму направлены на установление контроля в воздушном пространстве и очистку Черного моря от кораблей россиян, на что указывают операции ГУР на Тарханкуте, постоянные удары по базе в Севастополе, вплоть до уничтожения десантных кораблей, а также недавние удары по ПВО в районе Фиолента.

Фронт россиян на юге, даже если они не будут перебрасывать силы на восточный фланг, все равно рухнет. Там несколько точек для потенциального прорыва. В такой ситуации возможно освобождение Крыма без крупномасштабных операций, но для этого нам понадобится специализированные вооружение, включая и ракеты ATACMS. Учитывая, что Путин демонстративно заигрывает с КНДР, у Вашингтона с каждым днем все больше аргументов, чтобы нам их дать.

У россиян вообще нигде – ни на востоке, ни на юге – хороших или даже просто удовлетворительных вариантов не осталось. Единственное, на что они сейчас рассчитывают – наступление осенних дождей, распутица, а потом и морозы, которые, по их мнению, могут остановить ВСУ. А там, как думает кремлевский «фюрер» и помощь со стороны КНДР подоспеет, что смешно само по себе.

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