Яд или не яд: что действительно могло произойти с Кадыровым
- 19.09.2023, 10:22
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На главу Чечни охотились — и известно, кто именно.
Глава Чечни Рамзан Кадыров – как кот шредингера: в сети уже гуляют слухи о его смерти. В то же время, украинская разведка заявляет, что он пока жив. Хотя и в плохом состоянии.
Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что ухудшение состояния здоровья лидера Чечни Рамзана Кадырова может быть связано с его отравлением, причем неоднократным. Это могло привести к обострению болезни Кадырова.
«То, что у Кадырова – проблемы с состоянием здоровья, это известно. Более того, есть такое предположение, что это было отравление. Причем неоднократное отравление, которое дало определенное осложнение системе почек», – подчеркнул Данилов.
По словам секретаря СНБО, на Кадырова и других россиян ведется охота, поскольку в Кремле продолжается борьба между разными ветвями власти.
«На Кадырова охотились, и охотились россияне. Он, с учетом того влияния, которое он имел и продолжает пока иметь на процессы в России, оказался в такой ситуации. Как там будет у него с состоянием здоровья, будем смотреть. Я бы не спешил, потому что человек может находиться в коме и неделю, и месяц, и полгода, и больше», — заявил Данилов.