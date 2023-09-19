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«Ник и Майк»: Путь Лукашенко в Гаагу пролегает через небольшой маленький населенный пункт в Швейцарии

  • 19.09.2023, 10:31
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«Ник и Майк»: Путь Лукашенко в Гаагу пролегает через небольшой маленький населенный пункт в Швейцарии

Во дворце заранее взгрустнули.

Показания Юрия Гаравского, бывшего бойца СОБР, зафиксированные независимым судом, не только станут основанием для последующего обвинения и начала преследования синепалого и его ближайших подельников, но окончательно сделают из них мировых изгоев. Оправданий для политиков в попытках договориться с тем, кто задокументированно отдавал приказы убивать и похищать обычных граждан, не будет, пишет телеграм-канал «Ник и Майк».

Тем более, что преступник не только не исправился, но натворил еще более серьезных преступлений впоследствии. Во дворце за процессом внимательно следят и заранее взгрустнули.

Хунта опять попадет на первые полосы мировой прессы. И опять не так, как хотелось бы. Ещё грустнее становится от того, что перспективы дальше рисуются мрачные. Так можно и новую резиденцию не опробовать, как следует.

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