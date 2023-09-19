Пожары тушат до сих пор: последствия варварской атаки РФ по Львову 1 19.09.2023, 10:55

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Горит более девяти тысяч квадратных метров.

Россия во время ночной атаки по Украине 19 сентября нанесла удар дроном-камикадзе по Львову. В результате возникли возгорания на промышленных складах и пострадал мужчина, а впоследствии из-под завалов спасатели достали и погибшего работника.

Перед тем в регионе раздавались звуки взрывов. Об этом сообщил мэр города Андрей Садовой в Telegram-канале. На утро в сети появились кадры, как специалисты ГСЧС боролись с масштабным пожаром.

«Все соответствующие службы выехали на место. Работаем по протоколу», – написал городской голова.

Отметим, что ночью вторника Россия устроила третью подряд воздушную атаку по Украине. С двух часов по регионам начала распространяться тревога, в Воздушных силах ВСУ предупреждали о запусках врагом ракет и ударных БПЛА.

Для Львовщины дважды объявляли угрозу от дронов-камикадзе типа Shahed-136/131. Отмечалось, что противовоздушная оборона работает над сбиванием вражеских целей.

Около пяти утра мэр Львова указал, что в области есть угроза повторной атаки, но ПВО на страже – звуки взрывов, которые раздавались в это время, были работой защитников. А чуть позже он подтвердил удар «Шахеда» на территории города, в результате чего загорелась крыша промышленного склада в одном из районов и есть пострадавший.

Садовой уточнил, что из-под завалов достали мужчину 26 лет – у него открытый перелом конечности, но его оперативно госпитализировали и оказали всю необходимую помощь.

Также мэр предупредил, что в городе на время перекрыли движение транспорта по ул. Городоцкой от перекрестка с ул. Патона к кольцу в обе стороны – там работали спецтехника и все соответствующие службы.

По словам главы ОВА Максима Козицкого, во время воздушной тревоги, которая началась в 03:40 и длилась почти 2,5 часа, в направлении Львовской области летело 18 дронов-камикадзе «Шахед».

Из них силы воздушного командования «Запад» сбили 15 беспилотников, в частности семь – непосредственно в воздушном пространстве региона.

«Цифры еще могут немного измениться, информация уточняется, но даже сейчас можно представить масштаб атаки и масштаб работы, которая была у противовоздушной обороны области. К сожалению, есть три попадания в промышленные склады во Львове. К счастью, без погибших», – сообщил чиновник.

По его словам, пострадавший 26-летний мужчина на момент атаки находился на складе. Сейчас он в больнице в состоянии средней сложности. Также на месте была женщина, но в госпитализации она не нуждалась.

Козицкий подчеркнул, что на обычных (где не было ничего милитарного) складах возникли возгорания в четырех локациях.

По состоянию на 10:00 пожар, локализованный на общей площади 9 тыс. 400 кв. м, еще ликвидировали – силами около 125 спасателей, более 30 единиц техники и работа пожаротушения. По данным ГСЧС, кроме погибшего, еще два человека пострадали, из которых один госпитализирован.

В 10:00 Садовый подтвердил гибель одного человека в результате ночной атаки «Шахедов» на Львов – под завалами нашли тело мужчины.

«Продолжается ликвидация последствий утренних прилетов по Львову. К сожалению, под завалами нашли погибшего мужчину, который здесь работал», – рассказал он.

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