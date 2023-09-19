Пранк на минском вокзале порвал тикток

Пранк на минском вокзале порвал тикток4
- 19.09.2023, 11:07
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Видео собрало 1,7 миллиона просмотров.
Парень решил пошутить над другом и распечатал ему билет на поезд из Минска до Бреста размером с плакат в человеческий рост. Что было дальше, он опубликовал в тиктоке.
За распечатку гигантского билета парень отдал в фотоцентре 6 рублей. Друг, когда доставал билет, удивился: «Что это, сколько их здесь?»
Проводники с улыбкой встретили такого пассажира и пустили в поезд. Видео пранка в тиктоке собрало 1,7 миллиона просмотров. Комментаторы смеются: «Чтобы просканировать код, проводник должен был пойти в конец вагона». «Можно впоследствии сдать в бухгалтерию для оплаты», — предлагают.
Кто-то шутит, что такой билет заменит постель и скатерть в поезде. Другие комментаторы замечают, что если приобрел электронный билет, то бумажный можно не распечатывать — проводнику достаточно паспорта.
@vladis.1ove Пранк с билетом Ч2 #пранк #прикол #смех #обзор #туризм #поезд #шаблон #тренды ♬ оригинальный звук - vladis.love