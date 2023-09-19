Журналисты выяснили, где было снято последнее «видео» Кадырова 19.09.2023, 11:15

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Больше он не выходил на связь.

Видео, которое появилось в Telegram-канале главы Чечни Рамзана Кадырова на фоне слухов о его смерти, было снято в его резиденции в центре Грозного.

К такому выводу пришли журналисты Sky News, проанализировав видеообращение Кадырова. О том, что тот снимал его на территории своей резиденции, свидетельствует линия деревьев, две пешеходные дорожки, разделенные травой, и здание, которое появляется на заднем плане.

Кроме того, согласно сводкам погоды, в тот день в Грозном рано утром и днем прошли «ливневые дожди», в городе сохранялась пасмурная погода. На прошлой неделе в Грозном не было дождей.

Возможная смерть Кадырова: последние новости

По данным украинской разведки, состояние лидера Чечни сильно ухудшилось из-за проблем со здоровьем. В сети сообщали, что они либо в коме, либо уже умер.

Российские журналисты выяснили, что в сентябре бизнес-джет Кадырова трижды летал в Москву. После последнего рейса он там и остался.

В Кремле заявили, что не дают «справок о состоянии здоровья Рамзана Кадырова». Тем временем на его сайте указано, что Кадыров находится в отпуске с 3 июля.

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