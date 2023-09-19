Состоятельные россияне массово бросились скупать золотые слитки 1 19.09.2023, 11:29

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Фото: AP

Стало известно, чем вызван ажиотаж.

В России резко вырос спрос на золотые слитки со стороны граждан на фоне роста инфляции и девальвации рубля, рассказали «Коммерсанту» источники в нескольких крупных банках.

«За последние три месяца мы реализовали в два раза больше слитков, чем за аналогичный период прошлого года», — отметил представитель Тинькофф-банка. По его словам, частные клиенты стремятся защитить сбережения в условиях падения курса рубля и «роста инфляционных ожиданий».

В Сбербанке зафиксировали рост спроса на золотые слитки в начале сентября, но до этого их продажи находились в «боковом тренде». «Всплеск покупок золотых слитков мы наблюдали в июле, когда продажи выросли более чем в 1,5 раза относительно своих средних показателей», — отметили в Госзнаке.

В основном золото покупают состоятельные клиенты — за восемь месяцев 2023 года VIP-клиенты приобрели около 3 тонн золотых слитков, говорит директор департамента частного капитала ПСБ Евгений Сафонов.

При этом многие кредитные организации столкнулись с дефицитом драгоценного металла, рассказали источники на рынке. Но официально банкиры проблему не признают.

В Сбербанке заверили, что в нем «сформированы значительные запасы слитков разных номиналов, которые позволяют удовлетворить любой спрос клиентов и не зависеть от локальных перерывов в поставках». В ВТБ отметили, что портфель золотых слитков у организации превысил 66 млрд руб., увеличившись с начала года на 40%.

Дефицит слитков мог возникнуть у небольших игроков — тех, которые покупают золото у производителей и сразу же продают клиентам, а потому «подвержены влиянию временных пауз в поставках металла», объяснили в Сбербанке.

Также дефицит может быть связан с тем, что продавать золото в России менее рентабельно, чем экспортировать его, отмечает предправления Реалист-банка Владимир Эльманин. По его словам, в 2022 году из-за санкций экспорт золота был затруднен и цены на него в России упали, но в этом году ситуация изменилась — экспортеры реализуют золото по цене Лондонской биржи, а внутренний рынок приобретает его на 1–15% дешевле.

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