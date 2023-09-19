Есть сало со шкуркой или без: ответ врачей вас удивит 9 19.09.2023, 11:52

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В обычной шкурке сала есть ряд необычных полезных веществ.

Сало – это культовый продукт, без которого сложно представить наш рацион. Но очень много споров идет вокруг того, насколько вредна шкурка сала, имеет ли она какую-то пользу. Кроме того, несмотря на то, что сало вкусное и питательное, есть его можно не всем. Итак, можно ли есть сало со шкуркой, а кому не стоит злоупотреблять продуктом – читайте в материале ТСН.

Можно ли есть сало со шкуркой?

Медики говорят, что в обычной шкурке сала есть ряд полезных веществ, помогающих нашему организму функционировать должным образом. В кожуре сала содержатся:

• Витамины группы В, регулирующие деятельность центральной нервной системы, отвечают за мозговую активность и управляют обменом веществ в организме. Недостаток этого витамина может стать причиной авитаминоза. Польза этих витаминов для нашего организма достаточно очевидна: они способствуют росту клеток, улучшают состояние кожи и волос, регулируют уровень сахара в крови, способствуют более быстрому заживлению ран, отвечают за метаболизм, предупреждают анемию, улучшают настроение, повышают защитные силы организма.

• Фосфор и кальций имеют решающее значение для формирования и роста костей, сокращения мышц, повышения энергии и укрепления иммунитета.

• Натрий и калий. Калий необходим для правильного функционирования сердца и кровеносной системы, помогает поддерживать соответствующее кровяное давление и тонус мышц. Натрий вместе с калием является наиболее важным компонентом внеклеточной жидкости.

• Железо. Без железа невозможно представить кровь человека, ибо оно является составной частью гемоглобина — белка, состоящего из эритроцитов, обеспечивающего транспортировку кислорода по сосудам. Также железо отвечает за процессы детоксикации всего, что попадает в наш организм вместе с пищей, водой и воздухом. Также железо обеспечивает должную работу эндокринной системы, щитовидной железы, мышц и иммунной системы.

• Витамины РР, Н, Е, холин, хлор и магний – эти микроэлементы необходимы для укрепления костей, суставов и ногтей, также обеспечивают хорошее состояние кожи. А содержащийся в кожуре белок очень полезен для тех, кто имеет ежедневные физические нагрузки.

Кому не следует употреблять сало и шкурку из него?

• Шкурка из сала – это очень тяжелый продукт для переваривания. Поэтому если есть проблемы с работой кишечника, ее лучше не употреблять. Врачи также не советуют есть свиную шкурку тем, кто имеет сердечно-сосудистые заболевания, панкреатит или болезнь печени. В других случаях, если здоровье позволяет, то шкурку из сала можно вводить в свой рацион.

• Сало нельзя употреблять детям до трех лет и пожилым людям. Поскольку оно содержит слишком много жира, и пищеварительная система маленького ребенка не сможет справиться с его перевариванием. А у пожилых людей часто есть проблемы с работой желчного пузыря, поэтому также возникнут сложности с перевариванием продукта. От сала лучше отказаться, если есть холецестит, панкреатит, язва желудка и гастрит. Поскольку переваривание сала повышает нагрузку на поджелудочную и печень.

Почему не стоит выбрасывать шкурку из сала: уловки кулинарии

После потребления сала, те, кто не ест кожуры, обычно выбрасывают их на мусорку. Но так поступать не стоит. Опытные хозяйки знают, что можно приготовить из свиных шкурок, поэтому кладут на хранение в морозилку. А затем используют в приготовлении их в качестве отдельного блюда или в качестве ингредиента.

Свиные шкурки – рецепт. Кожу нужно при необходимости обжечь на огне, затем вымочить в воде и вычистить. Дальше острым ножом отделить остатки сала, в том числе и мясные прожилки. Далее заливаем шкурки водой, ставим на огонь и варим 2-3 часа, добавив специи. При закипании необходимо снять пену, закрыть крышкой и убавить огонь. Можно добавить лук и лавровый лист. После того, как шкурки сварятся, дайте им остыть, нарежьте лапшой или заверните в рулетики, добавив чеснок и молотый перец. Сформированный продукт поставить под фитиль и убрать в холодильник.

Для холодца. Жесткая свиная шкурка обладает желеобразующими свойствами, поэтому станет идеальной составляющей для студня.

Для голубцов. На дно емкости, где будут готовиться голубцы, следует положить свиные шкурки. Если воспользоваться таким кулинарным лайфхаком, то блюдо будет гораздо вкуснее.

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