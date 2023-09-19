«Это была последняя капля для протеста в душе моего сына-подростка» 1 19.09.2023, 11:58

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иллюстративное фото

Мама лицеиста рассказала о конфликте с военруком-лукашистом.

Свою историю нам прислала читательница сайта Charter97.org Ольга. Мама лицеиста рассказала о конфликте ее сына с военруком-лукашистом:

— Мой сын был не самым лучшим учеником в классе, поэтому решил поступать в Минский областной лицей. С началом учебного года учащихся обязали носить ярко-красные жилеты. Такая, кажется, мелочь для взрослого человека стала последней каплей для протеста в душе моего сына-подростка. Поговорили, убедили, что жилет не должен стать препятствием для обучения. Как-то упросили, умоляли.

Но через несколько день пришел классный руководитель, он же так называемый «военрук». Настроение моего сына снова начал клониться в сторону «уйти и не возвращаться». Ведь имели такой негативный опыт в школе с классным руководителем-военным. Упросила еще на сколько дней.

Однако, как пишет Ольга, история имела продолжение:

— Классный руководитель пришел и в ультимативной форме заявил, что каждый учащийся областного лицея должен вступить в БРСМ, и это не обсуждается, так как если ты учишься в государственном учреждении, то должен поддерживать государственную политику и идеологию, быть ее частью.

Документы мы забрали, придерживаясь пословицы: лучше никак, чем абы-как. Я же в душе горжусь своим сыном, что вырастила достойного белоруса, со своим мнением и видением мира, человека, который ради диплома не согласился прислуживать системе.

Сына приняли в другое учреждение, и я надеюсь, что он там благополучно выучится и получит средне-специальное образование. Там как-то легче дышится. Без красно-зеленых тряпок и «военруков».

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