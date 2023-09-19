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ВСУ поразили российский корабль «Сергей Котов»: у Буданова раскрыли детали

  • 19.09.2023, 12:04
  • 5,796
ВСУ поразили российский корабль «Сергей Котов»: у Буданова раскрыли детали

В ГУР сообщили, какие пробоины проучило судно.

В ночь на 14 сентября в Черном море Силы обороны повредили российский патрульный корабль «Сергей Котов», что подтверждают и сами российские оккупанты. Об этом сообщил представитель украинской военной разведки Андрей Юсов в комментарии LIGA.net.

В информационной справке о ситуации за 13-14 сентября начальник разведывательного отдела штаба округа полковник Филатов заявил о поражении кораблей двух кораблей. Он сообщил, что 14 сентября в 04:40 были атакованы патрульные корабли «Василий Быков» и «Сергей Котов». В последнем корабле поврежден винт, есть пробоина в левом борту 50 на 100 см выше ватерлинии.

«Оба эти поражения достаточно серьезные. Это означает, что на длительный период корабль «Сергей Котов» будет находиться на ремонте и не будет участвовать в агрессивных действиях государства-агрессора против Украины», — отметил Юсов.

Удар по кораблям РФ в Севастополе

13 сентября в Севастополе прогремели мощные взрывы на заводе и вспыхнул пожар на Севастопольском морском заводе имени Орджоникидзе в корабельной бухте. Оккупанты заявили о ракетной атаке.

Позже стало известно, что ВСУ впервые ударили по подлодке РФ. В Sky News сообщили, что украинские военные впервые успешно атаковали российскую подводную лодку и большой десантный корабль. ВСУ могли использовать для удара по Севастополю британские ракеты Storm Shadow.

Расследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT) позже сообщила, что подводная лодка «Ростов-на-Дону», которая была поражена во время атаки по Севастопольскому морскому заводу, получила два удара. Один удар пришелся сверху на носовую часть субмарины. Второе попадание было в правый борт лодки в зону за рубкой.

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