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Битва за престол Кадырова

  • Арсений Молчанов
  • 19.09.2023, 12:08
  • 6,512
Битва за престол Кадырова

Начинается сериал «Адам, Лорд и Патриот».

Вокруг Рамзана Кадырова интрижка. Вдруг умер? А если не умер, то почти? А если не почти, то нездоров? Чеченские оппозиционные паблики написали вчера о смерти грозненского дона. Но в телеграм-канале Кадырова почти сразу появилось опровержение, где сам автор просит о нем не переживать.

Состояние персонажа на видео, правда, не супер. Опухшее лицо, говорит с трудом, не приподнято настроение, как это обычно бывает. Скаченные метаданные видео - от 17 сентября. То есть, вроде как доказывает, что «личный пехотинец Путина» жив. Эти данные, конечно, можно и подделать, но видно, как идет дождь. А погода как раз в Грозном была пасмурная. Все сходится.

Утром тг-канал ВЧК-ОГПУ добавил интриги, опубликовав фотки Геликов и прочих бандитских тачек у Центральной клинической больницы в Москве. Машины заезжали на территорию ЦКБ без досмотра, хотя обычно там проверяют даже дно. Но, понятное, дело не у таких высоких гостей.

Сейчас все вспоминают историю с бывшим министром здравоохранения Чечни Алиханом Сулеймановым. Он у Кадырова был личным врачом. Но год назад уволился и куда-то пропал. Якобы умотал в Азербайджан, чтоб заниматься наукой. При этом так увлекся исследованиями, что потерял связь даже с родными.

Это все, конечно, лишь слухи. Но раз уж я про них написал, то вот вам еще одна сплетня. Опять же, якобы Сулейманов делал Кадырову уколы некой инъекцией, после которых состояние Рамзана стало ухудшаться. Как говорят юристы, после - не значит в связи. Но именно с этого момента появилась версия, что Кадыров лично расправился с врачом. Такая довольно типичная «АхматСила» получилась.

Впрочем, вместо хайпа может оказаться все гораздо проще - острая почечная недостаточность. Не смертельно, но и не лучший подарочек к 46 годам.

Если Кадыров-таки умрет, то всплывает на поверхность «чеченский вопрос». Кадыров - опора Путина в регионе, символ «стабильности» и «отсутствия сепаратизма», плюс личная армия. При смене власти, очевидно, начнется бурление. Так обычно бывает в диктатурах, когда новый царь и бог начинает менять элиту под себя любимого.

Ближайший круг Кадырова - это «удалая тройка»: депутат Госдумы Адам Делимханов, спикер парламента Чечни Магомед Даудов и не самый знаменитый чел в этой команде чемпионов - командир СОБР «Терек» Абузайд Висмурадов. В общем, получится сериал «Адам, Лорд и Патриот: битва за престол».

Арсений Молчанов, t.me

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