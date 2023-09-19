Беларусь приостановила действие ДОВСЕ в отношении Польши и Чехии 2 19.09.2023, 12:21

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Сегодня, 19 сентября, открылась осенняя сессия «палаты представителей». «Депутаты» в одном чтении приняли законопроект о приостановке действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) в отношении Польши и Чехии, сообщает пресс-служба «парламента».

Проект закона был разработан по инициативе МИД Беларуси и внесен на рассмотрение 6 сентября. Он приостанавливает выполнение белорусской стороной обязательств по Договору об обычных вооруженных силах в Европе, подписанному в Париже 19 ноября 1990 года в отношении Польши и Чехии.

Что такое ДОВСЕ и что говорится в итоговом акте?

Базовый Договор был подписан 19 ноября 1990 года в Париже 16 государствами — участниками НАТО (Бельгия, Великобритания, Германия, Греция, Дания, Исландия, Испания, Италия, Канада, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Португалия, США, Турция и Франция) и 6 государствами — участниками Организации Варшавского договора (ОВД; Болгария, Венгрия, Польша, Румыния, СССР и Чехословакия) — для каждого блока были установлены максимальные уровни вооружений и техники.

После распада СССР, роспуска ОВД, разделения Чехословакии и объединения Германии участниками ДОВСЕ стали 30 государств. Квота СССР была разделена между новыми независимыми государствами.

К концу 1990-х годов, когда часть бывших членов Варшавского договора вступила в НАТО, существующие лимиты боевой техники для блоков потеряли смысл. В связи с этим участники ДОВСЕ приняли решение об обновлении договоренностей. В итоге 19 ноября 1999 года на саммите ОБСЕ в Стамбуле было подписано Соглашение об адаптации ДОВСЕ.

Этот документ предусматривал переход от блоковых ограничений к национально-территориальным, в том числе был введен лимит на размещение на территории суверенных государств боевой техники других стран.

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