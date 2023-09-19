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В Лицее БГУ начались массовые увольнения по политическим мотивам

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  • 19.09.2023, 13:01
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В Лицее БГУ начались массовые увольнения по политическим мотивам

После личных бесед с сотрудником КГБ.

Из Лицея БГУ «ушли» десять преподавателей. По информации двух не связанных между собой источников, педагогам не продлили контракты.

— 19 июня из Лицея БГУ «уволили» десять преподавателей, — написал в редакцию «Зеркала» читатель.

Информацию об уходе десятка наставников подтвердила и экс-педагог лицея. По ее словам, недавно сотрудник КГБ провел личную беседу с работниками всех кафедр. После этого появились списки, с кем не продлят контракт.

По словам наших источников, среди тех, кто ушел, есть преподаватель географии, истории, учитель белорусского языка и литературы, артруководитель. По данным на четверг, 22 июня, имена этих наставников были указаны на сайте учебного заведения.

В приемной Лицея БГУ, куда журналисты позвонили как обеспокоенные родители, сказали, что впервые слышат о том, что из учебного заведения уходят десять преподавателей. Специалист уточнила, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть данную информацию.

— Преподаватели как и везде — кто-то уходит, кто-то остается. У каждого есть свои какие-то доводы. Кто-то приходит, кто-то уходит. Думаю, в любом учреждении образования кадры меняются. <…> У каждого человека есть право выбора: остаться, уйти, поменять работу или работать дальше, — объяснила ситуацию собеседница.

По ее словам, каждый год «кто-то уходит, кто-то приходит» — это «нормальное явление». Она также отметила, что в лицее большой педсостав: «Это не 20 человек и не 15. Тем более есть совместители».

Взволнованных родителей она попросила не переживать: «Дети не останутся без учителей».

— Людей с улицы не набирают, чтобы учили детей. Это берутся люди с квалификацией <…>. Естественно, это люди, которые приходят на собеседование. С ними общаются, смотря, насколько они нам подходят, — сказала сотрудница приемной. — Это нормальный процесс для любого коллектива. Особенно большого коллектива. А, поверьте, у нас большой коллектив. Поэтому тут нет никакого повода из-за этого переживать.

Напомним, в марте 2023-го телеканал «Белсат» со ссылкой на свои источники заявлял, что в учебном заведении было составлено три списка нелояльных педагогов. Среди них:

непосредственные участники протестов;

лица, которые донатили деньги на различные инициативы;

те, кто в 2020 году ставил подписи за альтернативных претендентов в президенты.

Сообщалось, что их планируют уволить по окончании контрактов, чтобы не срывать работу лицея.

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