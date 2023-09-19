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Лукашенко заявил о тайных договоренностях с Путиным по Беларуси

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  • 19.09.2023, 13:16
  • 7,848
Лукашенко заявил о тайных договоренностях с Путиным по Беларуси

Диктатор отказался озвучивать их публично.

Александр Лукашенко заявил, что на встрече в Сочи говорил с Владимиром Путиным об обороне, но не стал озвучивать детали.

Об этом он заявил на встрече с губернатором Краснодарского края России Вениамином Кондратьевым, сообщает БелТА.

По словам Лукашенко, он и Путин обсуждали, как действовать в Беларуси.

Как писал сайт Charter97.org, на переговорах в Сочи Лукашенко вновь принял подобострастную позу.

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