Лукашенко заявил о тайных договоренностях с Путиным по Беларуси

Лукашенко заявил о тайных договоренностях с Путиным по Беларуси5
- 19.09.2023, 13:16
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Диктатор отказался озвучивать их публично.
Александр Лукашенко заявил, что на встрече в Сочи говорил с Владимиром Путиным об обороне, но не стал озвучивать детали.
Об этом он заявил на встрече с губернатором Краснодарского края России Вениамином Кондратьевым, сообщает БелТА.
По словам Лукашенко, он и Путин обсуждали, как действовать в Беларуси.
Как писал сайт Charter97.org, на переговорах в Сочи Лукашенко вновь принял подобострастную позу.