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Беларусь приостановила действие еще одного соглашения с Украиной

  • 19.09.2023, 13:58
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Беларусь приостановила действие еще одного соглашения с Украиной

Его заключали 20 лет назад.

В одном чтении принят проект закона «О приостановлении действия Соглашения между Республикой Беларусь и Украиной о регулировании процесса переселения и защите прав переселенцев и членов их семей», сообщила пресс-служба «палаты представителей».

Указано, что реализация закона «будет содействовать защите национальных интересов Республики Беларусь».

Глава МВД Иван Кубраков в своем выступлении отметил, что все вопросы переселенцев урегулированы нормами национального законодательства и другими международными договорами. А в отношении беженцев из Украины действует указ № 420 «О лицах, прибывших в Республику Беларусь».

Что за соглашение

Четырехстраничный документ был подписан в Минске в марте 2003 года, в 2005 году его ратифицировал белорусский «парламент».

Соглашение касается людей, которые «являются гражданами одной Стороны, постоянно проживают на территории другой Стороны и добровольно переселяются на территорию Стороны, гражданами которой они являются». Также его положения распространяются на граждан Беларуси, которые имеют право на украинское гражданство и наоборот — на украинских граждан, которые могут получить белорусский паспорт.

В документе прописаны права переселенцев и обязанности двух стран.

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