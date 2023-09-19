закрыть
19 сентября 2023, вторник, 14:41
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Россия накануне краха: Гиркин сделал прогноз из тюрьмы

3
  • 19.09.2023, 14:02
  • 7,836
Россия накануне краха: Гиркин сделал прогноз из тюрьмы

«Смута» вступила в новую фазу.

Арестованный российский диверсант Игорь Стрелков-Гиркин заявил, что Россия находится на пороге краха своей государственности. Бывший главарь «ДНР» передал своим соратникам письмо из тюрьмы, в котором выразил опасение за будущее России в связи с ситуацией, в которой оказалось российское Z-государство. В Telegram-канале, который до ареста Гиркин вел лично, были опубликованы мрачные прогнозы по поводу будущего и настоящего России, передает dialog.ua.

Он утверждает, что в РФ происходит смута в острой стадии, стартом которой стал мятеж Пригожина, а продолжением – его убийство.

Продолжение войны с Украиной с неясными перспективами усугубляет ситуацию.

При этом российские власти не демонстрируют способности к решению созревших проблем.

«А это значит, что рано или поздно смута войдет в свою терминальную стадию. Не исключено неконтролируемое обрушение всей системы государственного управления», - утверждает Гиркин.

По его словам, уже в скором времени Россия, созданная в 1991 году, может окончательно прекратить свое существование в нынешнем виде, протянув в качестве независимого государства всего 30 лет спустя краха СССР.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Простые движения
Простые движения Ирина Халип
Долгожданный гость из каратина
Долгожданный гость из каратина Владимир Халип
Настал решающий момент
Настал решающий момент Тимоти Снайдер
Вашингтон предупредил Путина
Вашингтон предупредил Путина Альфред Кох